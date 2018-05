Wien: Mehrere nächtliche Sperren des Kaisermühlentunnels in beide Fahrtrichtungen

Der Kaisermühlentunnel in Wien wird für mehrere Nächte gesperrt. - © Asfinag (Sujet)

Die Asfinag kündigte am Dienstag mehrere nächtliche Sperren des Kaisermühlentunnels in Wien an. Betroffen sind dabei beide Fahrtrichtungen. Grund dafür sind Funktionstests nach der großteils abgeschlossenen Montage der neuen Betriebs- und Sicherheitstechnik.