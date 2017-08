Wien: Mehrere Dealer an verschiedenen Orten festgenommen

Am Mittwoch kam es in Wien an insgesamt sechs verschiedenen Tatorten zu mehreren Festnahmen nach Suchtgifthandel, wobei größere Mengen Drogen und Bargeld sichergestellt wurden.

Am Lerchenfelder Gürtel nahmen Polizisten der Bereitschaftseinheit einen 17-Jährigen wahr, der, als er die Beamten bemerkte, flüchten wollte. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnten bei ihm insgesamt 29 Baggies Marihuana und 230 Euro Bargeld sichergestellt werden.

Drogendealer in Wien festgenommen

An fünf weiteren Orten nahm die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität insgesamt sechs mutmaßliche Dealer im Alter zwischen 18 und 39 Jahren fest. Zudem wurden mehrere Käufer angehalten.

Insgesamt wurden neben mehreren hundert Euro Bargeld auch vier Portionskugeln Heroin, zwei Portionskugeln Kokain, 19 Baggies und 13 Gramm loses Marihuana, sowie 58 Gramm Cannabis-Harz sichergestellt.

