Wien-Mariahilf: Pfefferspray-Einsatz bei mutmaßlichem Drogendealer

Am 02.02.2018 um 01:20 Uhr wurde in der Millergasse (Mariahilf) ein 31-jähriger Mann kontrolliert der in Verdacht stand, mit Suchtgift gehandelt zu haben. Beim Anblick der Polizisten ergriff er die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später eingeholt und angehalten werden. Dabei widersetzte er sich derart heftig, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste, um die Festnahme durchsetzen zu können. Bei der Durchsuchung konnten geringe Mengen Suchtgift sichergestellt werden.