Wien-Margareten: Lebensgefährte sticht auf Frau ein

Die Frau wollte ihren Lebensgefährten nicht belasten, er wurde auf freiem Fuß angezeigt. - © APA/Barbara Gindl

In der Siebenbrunnenfeldgasse in Wien-Margareten kam es am Sonntag zu einer Messerstecherei. Ein 42-Jähriger stach im Streit auf seine 36-jährige Partnerin ein.