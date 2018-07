Wien-Margareten: Feuerwehr rettete bewusstlose Frau aus brennender Wohnung

In Wien-Margareten kam es am Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand. Eine bewusstlose 52-Jährige wurde aus den Flammen gerettet.

Aus unbekannter Ursache kam es in den frühen Morgenstunden zum Brand eines Zimmers in einer Dachgeschoss-Maisonette in der Margaretner Grüngasse. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien begannen sofort den Brand mit zwei Löschleitungen zu bekämpfen und nach Personen zu suchen.