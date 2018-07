Wien: Mann wirft in Anwesenheit des Babys mit Gegenständen und sperrt Frau auf Balkon

Der aggressive Mann wurde nach dem Vorfall in Wien-Floridsdorf festgenommen. - © APA (Sujet)

Am Sonntag sperrte ein 21-Jähriger in Wien-Floridsdorf nach einem Streit seine Lebensgefährtin auf den Balkon. Anschließend warf er mit diversen Gegenstände in der Wohnung herum, in der sich weiterhin die gemeinsame vier Monate alte Tochter befand. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv.