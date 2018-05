Wien-Liesing: Reisebus krachte in zwölf parkende Autos

Der Bus rammte in der Carlbergergasse in Wien-Liesing zwölf Pkw. - © MA 68 Lichtbildstelle

In- und übereinander geschobene Pkw, einige Fahrzeuge standen quer über die Fahrbahn: den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Wien bot sich am Donnerstag ein chaotisches Bild in der Carlbergergasse.