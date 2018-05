Wien Liesing: Mann zückt bei eskaliertem Streit Gaspistole

Am 21. Mai um 20:10 Uhr wurde eine Streifenbesatzung des Stadtpolizeikommandos Liesing wegen eines Streits zu einem Einsatz in die Tenschertstraße gerufen. Ein 36-Jähriger wollte sein abgeschlepptes Fahrzeug von einer Abschleppfirma abholen, wobei er mit einem 43-jährigen Mitarbeiter bezüglicher der Modalitäten der Fahrzeugrückgabe in Streit geriet. Der 43-jährige Firmenmitarbeiter erklärte ihm laut Polizeisprecher Harald Sörös, dass es das Auto nur gegen Geld oder gegen einen Verzicht auf Rechtsmittel gegen die Besitzstörungsklage gebe.

Beide Varianten sagten dem 36-Jährigen nicht zu, er begann zu streiten, weil er sein Auto trotzdem wollte. Als der Lenker die Tür zum Kassenbereich aufriss, zückte der Mitarbeiter eine Gaspistole und zielte auf seinen Kontrahenten. Dieser wich zurück. Uniformierte griffen ein und stellten die Waffe sicher. Der 43-Jährige wurde wegen gefährlicher Drohung angezeigt und erhielt ein vorläufiges Waffenverbot. Der 36-Jährige kam ohne Anzeige davon.