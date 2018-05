Wien-Liesing: 27-Jähriger wollte Arbeitskollegen “aufschlitzen”

Der Arbeitskollege musste mit einer Kopfwunde ins Krankenhaus gebracht werden. - © APA/Roland Weihrauch/dpa

Ein Streit am Arbeitsplatz eskalierte gestern in Wien-Liesing so sehr, dass die Polizei einrücken musste. Ein Arbeiter einer Firma verletzte einen Mitarbeiter mit einem Handscanner.