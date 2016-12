Ein 28-Jähriger hat das Bedürfnis verspürt, in der Taborstraße auf eine Auto-Motorhaube zu dreschen – was den 31-jährigen Besitzer des Wagens entzürnte. Der gegen 1.30 Uhr ausgebrochene Streit eskalierte, der 31-Jährige verletzte den Kontrahenten am Auge. Wie die Polizei berichtete, wurde der 28-Jährige in ein Spital gebracht, der zweite Mann festgenommen.

(apa/Red)