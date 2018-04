Wien-Leopoldstadt: Diebe werfen gestohlenen Katalysator bei Verfolgungsjagd aus fahrendem Auto

Am 24. April 2018 gegen 02:45 Uhr konnte ein Mann von seinem Fenster aus zwei Tatverdächtige beobachten, wie diese an einem geparkten Fahrzeug in der Pazmanitengasse hantierten, danach in ein Auto stiegen und davonfuhren. Da ihm das seltsam vorkam, verständigte er die Polizei. Polizisten konnten das Auto mit den beiden Männern im Bereich der Innstraße wahrnehmen und nach kurzem Fluchtversuch anhalten.

Katalysator aus fahrendem Auto geworfen

Während der Flucht warfen die beiden mutmaßlichen Diebe (beide 25 Jahre alt) einen Katalysator – den sie zuvor gestohlen hatten – sowie eine Bohrmaschine aus dem fahrenden Fahrzeug. Auch weitere bedenkliche Gegenstände, darunter elektronische Geräte, sowie das Fluchtfahrzeug wurden von den Polizisten sichergestellt. Beide Männer wurden festgenommen und befinden sich in Haft.