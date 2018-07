Wien-Leopoldstadt: 25-Jähriger stürzt in Donaukanal

Im Bereich des Wiener Urania-Kinos stürzte gestern ein 25-Jähriger in die Donau. Er konnte von Augenzeugen gerettet werden.

Am 15. Juli 2018 um 20:30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Goethegasse in den Bereich Aspernbrücke / Urania gerufen, da ein Mann in den Donaukanal gestürzt war. Ein 25-jähriger Mann verlor, laut seinen eigenen Angaben, das Gleichgewicht und stolperte in den Donaukanal. Aufmerksamen Zeugen gelang es den Mann aus dem Wasser zu ziehen und in Sicherheit zu bringen. Der 25-Jährige wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.