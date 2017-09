Wien-Landstraße: Waffenarsenal in Auto sichergestellt

Ein Zeuge verständigte am Samstagnachmittag, um 17:45 Uhr, die Polizei, nachdem er einen Mann mit einer Faustfeuerwaffe in einer Papiertasche in der Landstraßer Hauptstraße beobachtet hatte.

Bei einer Kontrolle konnten im Fahrzeug des 29-Jährigen insgesamt zwei Faustfeuerwaffen, ein Gewehr, Munition, mehrere Schalldämpfer, ein Teleskopschlagstock und ein Elektroschocker sichergestellt werden.

Die Waffen wurden sichergestellt, der Mann angezeigt und ein Waffenverbot ausgesprochen. Der Beschuldigte äußerte sich nicht zu dem Vorfall.