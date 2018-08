Wien-Landstraße: Frau lebensgefährlich von Lkw erfasst

Am Mittwoch wurde eine 51-jährige Fußgängerin in Wien-Landstraße gegen 08:15 von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Wien-Landstraße von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die 51-Jährige war in der Invalidenstraße auf der Fahrbahn direkt neben der linken Fahrzeugseite gegangen, als der 38-jährige Lkw-Lenker losfuhr und nach links abbog. Die Frau befand sich am Donnerstagvormittag weiterhin in Lebensgefahr, hieß es aus dem Krankenhaus auf APA-Anfrage.