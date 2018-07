Wien-Landstraße: Fahrrad-Rowdy flüchtete mit gestohlenem Fahrrad vor Polizei

Eine Polizeistreife wurde am Donnerstag am Rennweg in Wien-Landstraße auf einen rücksichtslosen "Fahrrad-Rowdy" aufmerksam und nahm die Verfolgung auf.

Gegen 14.30 Uhr bemerkte die Streifenbesetzung am Rennweg den rücksichtslosen Radfahrer der am Gehsteig, über rote Ampeln und gegen die Einbahn fuhr.

Fahrraddieb wegen rücksichtslosem Fahren in Wien aufgefallen Als die Polizisten den Fahrrad-Rowdy am Rennweg in Wien-Landstraße anhalten wollten, ergriff dieser die Flucht. Die Beamten verfolgten ihn bis in die Rechte Bahngasse, wo der 52-Jährige zu Sturz kam.

Bei der Befragung gab der Mann zu, das hochpreisige Fahrrad am Wiener Schwarzenbergplatz gestohlen zu haben. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten auch mehrere aufgebrochene Fahrradschlösser und professionelles Tatwerkzeug. Der 52-Jährige wurde festgenommen.