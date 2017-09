Wien-Landstraße: “Bunkerwohnung” von Heroin-Dealer ausgeforscht

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahmen am 24. August 2017 einen mutmaßlichen Heroin-Dealer fest, der kurz zuvor Suchtmittel an zwei Abnehmer verkauft hatte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte eine “Bunkerwohnung” in der Hohlweggasse im 3. Bezirk ausgeforscht werden, wo der Mann vor dem Verkauf das Heroin zwischenlagerte.

Sechs mutmaßliche Abnehmer wurden in der Zwischenzeit angezeigt, mehr als 2.000 Euro und rund 214 Gramm Heroin sichergestellt. Der Straßenverkaufswert beträgt rund 6.500 Euro, der 27-jährige Beschuldigte befindet sich in Haft.