Wien-Landstraße: 38-Jähriger schlug bei versuchtem Einbruch Fenster mit Ziegelstein ein

Der 38-Jährige schlug bei einem Einbruchsversuch ein Fenster mit einem Ziegelstein ein. - © APA (Symbolbild)

Ein 38-Jähriger wurde am Freitag in einem Haus am Rennweg in Wien-Landstraße bei einem versuchten Einbruch festgenommen. Zuvor hatte er das Küchenfenster der Wohnung mit einem Ziegelstein eingeschlagen.