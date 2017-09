Wien lädt zur ersten Konferenz zu freiwilligem Engagement in Europa

Seit 2012 gibt es das Bundesgesetz zur Förderung von freiwilligem Engagement. Anlässlich des fünften Jahrestags des Gesetzes veranstaltet das Sozialministerium mit dem European Volunteering Centre am 5. und 6. Oktober 2017 in Wien die erste Konferenz zu freiwilligem Engagement in Europa.

Conference on Volunteering: Besucher aus ganz Europa erwartet

Das Sozialministerium erwarte rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Vertreter von Freiwilligenorganisationen, aus Politik und Verwaltung sowie aus der Wissenschaft werde die Möglichkeit geboten, sich auf internationaler Ebene zu aktuellen Aktivitäten und Initiativen, zur Entwicklung im Freiwilligenwesen sowie zu Problem- und Konfliktfeldern auszutauschen. Unter anderem soll es um die Themen Freiwilligenengagement vs. bezahlte Arbeit, Freiwilligentätigkeit in Vollzeit sowie Trends für die Zukunft gehen.

Terrasse Kahlenberg GmbH Kahlenberg 2-3

1190 Wien

(apa/red)