Wien: Kranfahrer kollabierte bei Aufstieg zur Fahrerkabine

In Wien musste die Berufsfeuerwehr gleich zwei mal ausrücken: In Favoriten kollabierte ein Kranfahrer beim Aufstieg in die Fahrerkabine und in Fünfhaus musste ein Mann aus einem steckengebliebenen Aufzug gerettet werden.

Ein Kranfahrer ist am Donnerstag in Wien-Favoriten beim Aufstieg zur Fahrerkabine kollabiert. Der 41-Jährige wurde von einer Plattform geborgen, berichtete die Berufsrettung am Freitag. Der Patient wurde unter Begleitung eines Sanitäters aus rund 35 Metern Höhe abgeseilt.

Der Mann hatte noch versucht, mit Hilfe eines Kollegen nach unten zu steigen, blieb aber mit starken Brustschmerzen auf einer Zwischenplattform sitzen. Um 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der Baustelle in der Buchengasse gerufen.

Ein Notfallsanitäter der Seiltechnik-Einsatzgruppe versorgte den Arbeiter medizinisch, noch am Kran wurde ein EKG geschrieben. Zeitgleich bereiteten Höhenretter der Berufsfeuerwehr ein Stück oberhalb einen Standplatz zur sicheren Rettung des Patienten vor. Aufgrund des schlechten Zustands des Mannes entschied man zur schnellen Rettung mittels Bergegeschirr. Zwei Teams übernahmen am Boden die weitere Versorgung des Mannes vor dessen Transport in ein Spital.

Mann aus defektem Aufzug in Wien-Fünfhaus befreit Ein Mann ist am Donnerstag im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus aus einer Aufzugskabine geborgen worden. Höhenretter der Berufsfeuerwehr stiegen “mühsam” in den Aufzugsschacht ein, wie es in ihrem Bericht vom Freitag hieß. Sie brachten ein mechanisches Hebewerkzeug an.

Mit einem Stahlseil konnte die Kabine dann angehoben werden und der Mann aussteigen. Die Kabine in einem Haus in der Koberweingasse war dermaßen defekt, dass der Servicetechniker diese nicht mehr absenken konnte, um den Eingeschlossenen zu befreien. Nach mehreren Versuchen verständigte er die Feuerwehr.