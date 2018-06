Wien: Kinder aus sozial benachteiligten Familien absolvierten Programmierkurs

„Es war wirklich beachtlich, wie viel diese Kinder in dieser kurzen Zeit gelernt haben und wie viel Spaß sie dabei hatten“, freut sich Martin Puaschitz, Obmann der Fachgruppe UBIT Wien, die die Ausbildung gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien ermöglichte.

Wien: Kinder aus sozial benachteiligten Familien lernten Programmieren

In der Programmierschule acodemy erlernten die Kids die Grundlagen des Codings, um ihren Eltern und den Organisatoren am 26. Juni das Gelernte in Abschlussprojekte vorzustellen. U.a. wurden sogar einfache Computerspiele präsentiert. Die Fachgruppe UBIT Wien übernahm 90 Prozent der Kurskosten. „Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung unserer Lebensbereiche sowie des stärker werdenden Fachkräftemangels müssen wir junge Talente mehr fördern denn je und Bildungsbarrieren beseitigen. Schon jetzt fehlen tausende qualifizierte Arbeitskräfte im IT-Sektor, wodurch wesentliche wirtschaftliche Nachteile entstehen. Doch der politische Wille, um hier für entscheidende Verbesserungen zu sorgen und die Weichen für die Zukunft zu stellen, fehlte bislang. Daher müssen wir uns als Fachgruppe der Wirtschaftskammer stärker mit dem Thema Bildung befassen und in zukünftige Fachkräfte verstärkt investieren“, so Puaschitz zum Hintergrund der Stipendien.

„Programmieren wird sich zu einer so wichtigen Grundkompetenz entwickeln wie das Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Arbeitsweise und den Aufbau eines Computers zu verstehen bringt den Kindern viele Vorteile für ihre Zukunft. Zudem werden sie dazu angespornt, kreativ und lösungsorientiert zu denken. So wird neben der fachlichen auch die persönliche Entwicklung gefördert“, ergänzt Anna Relle.

(Red.)