Wien-Innenstadt: Mutmaßlicher Autoeinbrecher entsperrte Pkws mit Funkunterbrecher

In der Wiener Innenstadt fiel der Polizei am Mittwoch ein 43-jähriger mutmaßlicher Autoeinbrecher auf, der die Umgebung und andere Personen dabei beobachtete, wie sie sich von ihren Autos entfernen. Mit einem Funkunterbrecher konnte der Tatverdächtige die Autos mancher Passanten entsperren.

Ein 43 Jahre alter Autoeinbrecher ist am Mittwoch in der Wiener Innenstadt auf frischer Tat ertappt worden. Er hatte einen Funkunterbrecher eingesetzt, wodurch die Wagen mittels Fernbedingung nicht versperrt wurden. Bei einem Audi scheiterte er zunächst, weil der Besitzer zurückkam. Nach einem Einbruch in einen Porsche Cayenne wurde er von der Polizei festgenommen.

Rund eine halbe Stunde später entdeckte der 43-Jährige in der Wipplinger Straße einen schwarzen Porsche Cayenne. Nachdem mehrere Frauen mit einem Kleinkind ausgestiegen waren, unterbrach er erneut die Funkverbindung und verhinderte somit das Versperren des Autos. Er setzte sich in den Wagen, durchsuchte ihn und flüchtete. In der Marc-Aurel-Straße wurde er festgenommen. In einer Seitentasche hatte er den Jammer, Armbanduhren, eine Halskette, mehrere SD-Karten sowie 880 Euro und Bargeld in sechs verschiedenen Währungen eingesteckt.