Zwischen 15.50 Uhr und 17.50 Uhr wurde in das Reihenhaus in der Wilhelm Leibl Gasse in Wien-Hietzing eingebrochen. Das Opfer (37) konnte den Einbrecher durch sein gestohlenes Tablet orten. Die Polizisten suchten nach dem Verdächtigen in der näheren Umgebung und konnten einen 62-Jährigen in der Aßmayergasse anhalten und festnehmen. Bei der Festnahme konnten das Diebesgut und Werkzeug sichergestellt werden.