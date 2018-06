Wien-Hietzing: Achtjährige setzten Garage in Brand

Die Burschen wollten herausfinden, wie lange es braucht, bis ein Benzinkanister explodiert. - © LPD Wien

Zwei 8-Jährige setzten am Sonntag in der Amalienstraße in Wien-Hietzing eine Garage in Brand, weil sie sehen wollten “wie schnell ein Benzinkanister explodiert, wenn man ihn anzündet”. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.