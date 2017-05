Wien-Hernals: Frau beobachtet Einbruch in LKW ihres Mannes

Eine Frau beobachtete einen LKW-Einbruch in Wien-Hernals. - © APA (Sujet)

Am Sonntag beobachtete eine Frau in Wien-Hernals einen Einbruch in den abgestellten LKW ihres Mannes. Die Polizei gibt Präventionstipps zur Vorbeugung von Fahrzeug-Einbrüchen.