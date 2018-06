Wien-Hernals: Auto fährt 5-jährigen Bub an

Ein 38-Jähriger lenkte seinen Pkw am 31. Mai 2018 gegen 18:30 Uhr in der Rötzergasse in Fahrtrichtung stadteinwärts. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 5-jähriger Bub, der seine Mutter auf der anderen Straßenseite gesehen hatte, die Fahrbahn überqueren.

Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, wodurch der 5-Jährige zu Sturz kam. Der Bub wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Er konnte nach einer Untersuchung in häusliche Pflege entlassen werden.