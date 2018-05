Wien-Hauptbahnhof: 37-Jährige schlägt und beißt Polizisten

Beamte der Abteilung für Fremdenpolizei führten am Dienstag um 08:45 Uhr in einem Reisezug am Hauptbahnhof eine Personenkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass die 37-Jährige im April 2018 abgeschoben worden war und sich nun erneut unrechtmäßig in Österreich aufhält. Aus diesem Grund wurde die Frau festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Zwei Beamte wurden verletzt

Die Tatverdächtige setzte sich der drohenden Abschiebung derart heftig zur Wehr, dass zwei Beamte verletzt wurden. Einem Polizisten wurde ins Gesicht geschlagen, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Ein zweiter Polizist wurde von der Festgenommenen in die Hand gebissen. Er musste in einem Spital auf die mögliche Übertragung ansteckender Krankheiten untersucht werden.