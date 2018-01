Wien greift bei Schulmaterialien finanziell unter die Arme

Mit 4 Millionen Euro werden Eltern von Schulern in Volkssschulen, NMS und Polytechnikum entlastet. - © pixabay.com

Der Wiener Gemeinderat beschließt am heutigen Mittwoch zwei Projekte in Sachen Bildung. Zum einen soll der Ausbau der Volksschule in der Quellenstraße, zum anderen die finanzielle Förderung für Schulmaterialien in Wien beschlossen werden.