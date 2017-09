Wien-Favoriten: Vierjähriger von Auto angefahren

Ein 32-Jähriger lenkte seinen Pkw Donnerstagmittag in der Quellenstraße in Fahrtrichtung Battiggasse in Wien-Favoriten. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein vierjähriger Bub, zwischen zwei geparkten Autos hervorkommend, die Fahrbahn überqueren, um zu seinem Vater zu laufen.

Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, wodurch das Kind zu Sturz kam. Der Bub wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.