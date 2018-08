Wien-Favoriten: Mann nach Messerattacke festgenommen

Jener 36-jähriger Mann, der am 23. Juli in Wien einen 38-Jährigen und dessen 28-jährige Freundin mit einem Messer verletzt haben soll, ist am Freitagnachmittag festgenommen worden.

Der Verdächtige, der im Bezirk Liesing an seinem Arbeitsplatz in der Breitenfurter Straße festgenommen worden ist, ist geständig, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Sonntag. Der Mann wurde aufgrund eines Hinweises sowie einer Spurenübereinstimmung vom Wiener Landeskriminalamt (LKA) ausgeforscht. Der Messerattacke ging ein Streit auf der Kreuzung in der Neilreichgasse voraus.