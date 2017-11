Wien-Favoriten: Mann bespritzt Ex-Freundin mit Säure und flüchtet

Gegen 12.30 Uhr lauerte der 35-jährige Mann seiner Ex-Freundin im Bereich der Fernkorngasse/Brunnweg in Wien-Favoriten auf, wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Die Frau war gerade mit einer Freundin auf dem Weg nach Hause als der Mann eine Flasche zückte und den beiden Frauen eine Flüssigkeit ins Gesicht spritzte. Danach flüchtete der Mann mit seinem Auto vom Tatort.

Beide Frauen verspürten sofort ein starkes Brennen auf der Haut. Eine 19-Jährige erlitt Verletzungen im Augenbereich. Eine 31-Jährige erlitt eine Verätzung der linken Gesichtshälfte. Eine Fahndung nach dem 35-jährigen Serben verlief bis dato erfolglos.

