Wien-Favoriten: Lateinamerika-Fest am 30. Juni im Böhmischen Prater

Das Latino-Festival findet am 30. Juni statt. - © Böhmischer Prater/Latino Festival

Der “Dachverband lateinamerikanischer Vereine in Österreich” stellt zum siebenten Mal ein “Latino Festival” in Wien auf die Beine. Die alljährliche Festivität wird heuer am Samstag, 30. Juni, im Böhmischen Prater durchgeführt und geht um 14:30 Uhr beim gemütlichen Saal “Tivoli” (10., Laaer Wald 30c) los.