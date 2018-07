Wien-Favoriten: 27-jähriger Mann verletzte Polizisten bei Streit mit Lebensgefährtin

In Wien-Favoriten kam es am Sonntag in der Früh zu einem Streit zwischen zwei Lebensgefährten. Nach Eintreffen der Polizei zeigte sich der 27-Jährige unkooperativ und verletzte sogar einen Beamten.

Am 22. Juli kam es gegen 02:30 Uhr in einer Wohnung in der Troststraße (10. Bezirk) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Mann und seiner 23-jährigen Lebensgefährtin. Als die Polizei in der Wohnung eintraf, verhielt sich der Mann weiterhin unkooperativ und aggressiv. Nachdem er einen Beamten an der Hand verletzte, wurde der 27-Jährige festgenommen. Er befindet sich in Haft. Die 23-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.