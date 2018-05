Wien Energie startet Solarstrom-Offensive in der Donaustadt

Wien Energie installierte bereits seine ersten Photovoltaikanlagen. - © pixabay.com

In der Wiener Donaustadt wurde die erste Photovoltaik-Anlage der Solarstrom-Offensive von Wien Energie installiert. Die Anlage auf dem Mehrparteienhaus kann aktuell 38 Haushalte mit Sonnenstrom vom eigenen Dach versorgen. In den nächsten Jahren will die Wien Energie 100 Mio. Euro in neue Photovoltaik-Anlagen investieren.