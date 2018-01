Wien Energie startet Ausbau der E-Ladestationen

In Wien wird am Montag das Netz der E-Ladestationen ausgebaut. - © APA/ROLAND SCHLAGER

Am Montag, den 29. Jänner, startet die Wien Energie mit dem Ausbau des öffentlichen E-Ladestellennetzes in Wien. Bis Ende 2020 sollen 1.000 E-Ladestellen in der Bundeshauptstadt errichtet werden.