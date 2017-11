DriveNow stockt seine Flotte auf 700 Fahrzeuge auf. - © DriveNow

Der Carsharing-Anbieter DriveNow baut seine Autoflotte in Wien von 500 auf über 700 Fahrzeuge aus. “Damit ist DriveNow der größte Carsharing-Anbieter in Wien”, so das Unternehmen am Mittwoch. Außerdem wurden die Gebühren für die Stundenpakete reduziert.