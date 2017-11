Wien-Donaustadt: Mann kam mit Sprengmittel in Polizeiinspektion

Am Dienstag kam gegen 10:30 Uhr ein Mann in die Polizeiinspektion Wagramer Straße und wollte eine zirka acht Zentimeter große Sprenggranate und ein Geschoss bei der Polizei abgeben. Er war in einem Wald darauf gestoßen. Nach einer ersten Begutachtung durch ein sprengstoffkundiges Organ mussten die Beamten die Polizeiinspektion sowie das darüber befindliche Amtsgebäude evakuieren, da es sich um einen Sprenggranaten-Blindgänger handelte.

Es wurde der Entschärfungs- und der Entminungsdienst verständigt, der in weiterer Folge die Sprenggranate abtransportierte.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände: So reagieren Sie richtig