Wien-Donaustadt: Fahrbahnsanierungsarbeiten auf Erzherzog-Karl-Straße

Am kommenden Dienstag beginnen die nächtlichen Fahrbahnsarnierungen auf der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt. Als geplantes Bauende wird der 3. August angestrebt.

Am 24. Juli 2018 beginnt die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden und nach Aufgrabungen mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Erzherzog-Karl-Straße auf Höhe der Hausnummer 108 (Sportplatz Stadlau) im 22. Bezirk. Die Arbeiten erfolgen in vier Nächten zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens bei Inanspruchnahme von einem der beiden Fahrstreifen.Wien. Örtlichkeit der Baustelle: 22., Erzherzog-Karl-Straße 108 (auf Höhe des Sportplatzes Stadlau).