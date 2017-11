Wien-Donaustadt: Babys mit gestohlener Kleidung und Schmuck bepackt

Die Frauen packten die Kinderwägen mit gestohlener Kleidung voll. - © Pixabay.com (Sujet)

In Wien-Donaustadt wurden am Dienstag drei Frauen beim Diebstahl ertappt. Sie bepackten zwei Kinderwägen, in denen sich zwei Babys befanden, mit Kleidungsstücken und Modeschmuck und verließen das Geschäft.