Wien-Donaustadt: 24-Jähriger bedroht seine Familie mit dem Umbringen

Ein betrunkener Mann hat am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt seine Familie mit dem Umbringen bedroht. Als bereits Polizisten in der Wohnung waren, zückte er ein Messer und stürmte damit auf seine Schwester los. Er wurde festgenommen.

Gegen 22:00 Uhr kam der betrunkene Afghane nach Hause in die Wohnung der Familie in der Ilse-Arlt-Straße und bedrohte seine Schwester, seinen Bruder und die Eltern. Die 18-Jährige verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stürmte der 24-Jährige mit dem Jausenmesser auf seine Schwester los. Polizisten konnten es ihm entreißen. Der Mann wehrte sich heftig, er wurde festgenommen. Verletzt wurde niemand. Das Motiv blieb unklar, sobald der 24-Jährige ausgenüchtert ist, soll er zur Tat befragt werden.

(APA, Red.)