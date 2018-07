Wien-Döbling: Neue Naturbestattung-Filiale eröffnet

Am Montag eröffnete die Naturbestattung GmbH Zadrobilek eine neue Filiale in Wien-Döbling (Döblinger Hauptstraße 63). Es sollen alle Bestattungsdienstleistungen wie die Abholung, die feierlichen Bestattung, die Erledigung aller Formalitäten, die Vorsorge und die Beratung angeboten werden.

Naturbestattung-Filiale eröffnete am Montag in Wien-Döbling

“Wir sind die erste Bestattung in Österreich, die Bestattungen außerhalb von Friedhöfen durchgeführt hat und sind immer noch Vorreiter”, sagt Naturbestattung-Pionierin Elisabeth Zadrobilek und Mutter von Marlies. “Zunächst in unserem “Wald der Ewigkeit” in Wien-Mauerbach, später auf der Donau in Niederösterreich, aber auch in Wäldern in Tirol und Salzburg. Zuletzt wurde 2017 der “Wald der Ewigkeit” in Gießhübl eröffnet, ein weiterer ist in Bisamberg geplant”, so Zadrobilek.