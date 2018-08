Wien: Die besten Open Air-Events im August 2018

Wer den Sommer so richtig genießen will, sieht sich nach den besten Open Air-Events in Wien um. Wir haben alle anstehenden Veranstaltungen im August für euch im Überblick.

Der Sommer hat in der Stadt Einzug gehalten und zahlreiche Open Air-Events locken auch im August nach draußen. Egal ob Sommerkino, Beachvolleyball-Hit, Freiluftkonzert, Party-Meile oder Literatur-Lesung – hier findet ihr alle Veranstaltungen unter freiem Himmel, die man im August nicht verpassen sollte.

Vienna Major 2018 Von 1. bis 5. August findet das Vienna Major 2018 statt, dann wird auf der Wiener Donauinsel fünf Tage lang gepritscht, gebaggert und ordentlich gefeiert. Der Eintritt ist prinzipiell frei, dennoch gibt es auch Tickets zu kaufen. Auf die Besucher warten eine brodelnde Stimmung in der Beach Arena sowie eine Gastro-Genusszone, Public Viewing Area, Musik & DJs und jede Menge Action.

Architektur.Film.Sommer Am 1., 8., 15. und 29. August werden im Rahmen des “Architektur.Film.Sommer” Filme im Hof des Architekturzentrums – direkt beim Museumsquartier Wien – gezeigt, die sich mit der Insfrastruktur von Städten und mit innovativen Ideen und Themen rund um Architektur beschäftigen. Der Eintritt ist frei.

Gratis-Yoga am CopaBeach Am 2., 9., 16., 23. und 30. August gibt es am CopaBach von 18.30 bis 19.30 Uhr direkt am Strand professionelle Vinyasa Flow Yoga-Stunden. Treffpunkt ist pünktlich um 18.30 an der Beach Area.

SommerNacht in der Therme Wien Die Therme Wien lädt am 4. August im Rahmen der “SommerNacht” zum ausgiebigen Feiern ein. Besucher erwarten an diesem Tag besondere Aktivitäten, ein Barbecue, verlängerte Öffnungszeiten und ein Feuerwerk – und das alles zum vergünstigten Eintritt.

WEIN & CO Sommerfestival Von 4. bis 5. August findet das 1. Sommerfestival von Wein & Co in Wien statt. Anlässlich des “Tag des Champagners” knallen am 4. August die Korken im Augarten. Neben dem alkoholischen Angebot, gibt es auch zahlreiche andere Cold Drinks und kulinarische Highlights. Der Eintritt ist frei.

Sommerkinos in Wien Ein beliebter Open Air-Fixpunkt im August sind die zahlreichen Sommerkinos der Stadt. Egal ob Kino am Dach, Volxkino, Filmfestival am Rathausplatz, Sommerkino auf den SCS Multiplex Terrassen oder Kino im Kammergarten – hier findet ihr alle Programme im Überblick.

O-Töne-Festival An zahlreichen Terminen im August gibt das Wiener O-Töne-Festival im Museumsquartier einen sommerlichen und frischluftigen Einblick in die aktuelle heimische Literaturproduktion. Der Eintritt zu den Lesungen ist frei.

Afrika Tage Von 10. bis 27. August herrscht auf der Wiener Donauinsel wieder afrikanischer Esprit. Die Besucher erwartet bei den Afrika Tagen tolle Musik, viel Tanz, internationale Künstler und ein bunter Basar.

Sternschnuppenstrom der Perseiden Wer gerne Sternschnuppen bei sommerlichen Temperaturen beobachtet, kann im August hoffen: Das Maximum des Meteorstroms der Perseiden in der Nacht von 12. auf 13. August findet ohne störendes Mondlicht statt. In den frühen Morgenstunden des 13. August sind, ehe die Morgendämmerung einsetzt, bei sehr dunklem Himmel abseits großer Städte fast 100 Meteore pro Stunde zu erwarten.

Stummfilmfestival “Stumm & Laut” Auch heuer findet am Columbusplatz in Wien-Favoriten von 16. bis 18. August wieder das Stummfilmfestival “Stumm & Laut” bei freiem Eintritt statt. Das besondere dieser Veranstaltungsreihe ist nicht nur die Aufführung selten gezeigter historischer Filme, sondern die Kombination mit einer eigens für den jeweiligen Film arrangierten Livemusik.

Frequency Festival Zwar nicht in Wien, dafür aber bei vielen Wienern beliebt: das traditionelle Frequency Festival. Heuer geht das Musik-Event im Green Park in St. Pölten von 16. bis 19. August über die Bühne und lässt bei seinem 10-jährigen Jubiläum mit zahlreichen Neuerungen aufhorchen.

Hafen Open Air Fans von Rainhard Fendrich können sich freuen, denn der Sänger steht beim diesjährigen Hafen Open Air am Alberner Hafen in Wien mit einem Best of-Programm samt verstärkter Band als Hauptact auf der Bühne. Der Eintritt zum Kult-Festival in Simmering am 17. und 18. August ist frei.

Neustifter Kirtag Von 17. bis 20. August verwandelt sich Neustift am Walde wieder zum Schauplatz des Wiener Traditionsfestes – dann findet nämlich der Neustifter Kirtag statt. Das Kult-Event ist aus dem Heurigenkalender in Wien-Döbling nicht mehr wegzudenken, zahlreiche Kirtags-Standeln und ein Festakt sorgen für die Unterhaltung der Besucher.

Vienna Classic Days Die Vienna Classic Days finden heuer am 18. und 19. August statt. Beim rollenden Museum können zahlreiche Oldtimer bestaunt werden, auch das traditionelle Fahrerlager und die Boxenstrasse rund um das Wiener Rathaus dürfen in diesem Jahr nicht fehlen. Zu den besonderen Highlights zählen die große Parade auf der Wiener Ringstrasse und das Oldtimer-Picknick im Donaupark.

Vienna Food Festival Von 24. bis 26. August wird zum letzten Mal in diesem Sommer zum Vienna Food Festival geladen. Am Vorplatz des Wiener Museumsquartiers werden Besucher mit Speisen von 25 nationalen und internationalen Food-Trucks versorgt. Auch für Unterhaltung wird gesorgt.

Gürtel-Nightwalk Am 25. August findet bereits zum 21. Mal der Wiener Gürtel-Nightwalk statt. Zahlreiche Gratiskonzerte, DJs und die Atmosphäre von 20 Lokalen warten auf die Besucher.

Veganmania Bei der Veganmania dreht sich am 25. und 26. August auf der Leuchtturmwiese (bei der U1 Station Donauinsel) wieder alles um gesundes, umweltbewusstes Genießen. Eine breite kulinarische Auswahl – von Fastfood bis hin zur gesunden Rohkost – zeigt die Vielfalt der veganen Küche auf und lässt keine Wünsche offen. Der Eintritt ist frei.

Open Air-Perfektion vor dem Rathaus Ein spezielles Open Air-Event für Tanzbegeisterte bieten die Wiener Tanzschulen am 26. August bei freiem Eintritt vor dem Wiener Rathaus. Alles zur kostenlosen Veranstaltung hier.