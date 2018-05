Das Messerstich-Opfer ist außer Lebensgefahr. - © APA (Sujet)

Ein 36-Jähriger ließ seinen 32-jährigen Bekannten mehrere Tage in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau wohnen. Diese Wohnsituation führte am Samstag allerdings zu einem Streit, der eskalierte und mit einem Messerstich in den Oberschenkel endete.