Wien-Brigittenau: Polizei beschlagnahmte 13 Glücksspielautomaten

In Wien-Brigittenau konnte die Finanzpolizei vergangene Woche gleich 13 illegale Glücksspielautomaten in einem Lokal sicherstellen und 5.000 Euro beschlagnahmen.

Ein anonymer Hinweis eines Spielers habe die Finanzpolizei auf die Spur des illegal betriebenen Spiellokals, das als Internetcafe getarnt gewesen sei, gebracht.Wien. Die Betreiber hätten es den Einsatzkräften nicht leicht gemacht. Zu den Automaten sei man erst durch eine Geheimtür, die in der Garderobe versteckt war, gelangt, wird in der Aussendung geschildert.

“Wir beobachten in letzter Zeit des Öfteren, dass Automaten in versteckten Glücksspielkojen und abgetrennten Bereichen eines Lokals untergebracht sind”, wird Franz Kurz, Leiter der Finanzpolizei Wien, zitiert. Betreiber illegaler Spielstätten zeigten “neben immer neuen Tricks zur Durchführung ihrer kriminellen Machenschaften auch ein zunehmend hohes Maß an Gewaltbereitschaft”, stellte er fest. Das sogenannte Kleine Glücksspiel ist in der Bundeshauptstadt seit 2015 verboten.