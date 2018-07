Wien-Brigittenau: Mutmaßlicher Serieneinbrecher in der Vorgartenstraße gefasst

Die Polizei Wien führte in der letzten Zeit intensive Ermittlungen in der Vorgartenstraße in Wien-Brigittenau durch. Dabei konnten zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst werden.

Weil in der Zeit zwischen April und Juni in der Vorgartenstraße in Wien-Brigittenau vermehrt in Kellern eingebrochen wurde, führte die Polizei in letzter Zeit intensivere Ermittlungen vor Ort durch. Dabei wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, die vorwiegend Fahrräder und Scooter, aber auch ein “Hähnchengriller” gestohlen haben sollten.

Die Schlösser der Kellerabteile wurden einfach aufgestemmt. ©LPD Wien