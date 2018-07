Der Jugendliche besaß keine Lenkberechtigung. / Symbolbild - © APA/HERBERT NEUBAUER

Am Donnerstag kam es in Wien-Brigittenau zu einem tödlichen Unfall, als ein 17-Jähriger ohne Lenkberechtigung mit dem Motorrad gegen eine Betonwand raste. Der Jugendliche verstarb noch am Unfallort.