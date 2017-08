Wien-Alsergrund: Betrüger hob 8.000 Euro von Firmenkonto ab

Ein bislang unbekannter Mann tätigte am 23. August, gegen 9:30 Uhr, in einer Bankfiliale in Wien-Alsergrund eine Bargeldbehebung von einem Firmenkonto in Höhe von 8.000 Euro. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich der Mann durch Vortäuschen falscher Tatsachen als Firmeninhaber beziehungsweise als kontoverfügungsberechtigte Person ausgab.

Die Wiener Polizei fahndet nun per Foto nach dem Verdächtigen. Sachdienliche Hinweise werden – auch vertraulich – an den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Boltzmanngasse, unter der Telefonnummer 01-31310-22411, erbeten.