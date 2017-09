Wien: 66-jährige Pflegerin versucht Polizisten Zigarette ins Gesicht zu drücken

Die 66-jährige Frau versuchte einem Polizisten die brennende Zigarette ins Gesicht zu drücken. - © Pixabay.com (Sujet)

Eine 66-jährige Frau hat am Samstagnachmittag einen Polizisten in der Wiener Innenstadt attackiert. Sie versuchte dem Beamten eine brennende Zigarette ins Gesicht zu drücken, berichtete die LPD Wien am Sonntag.