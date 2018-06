Wien: 250.000 Menschen aus den WM-Teilnehmerländern im Fußball-Fieber

In Wien leben laut Statistik Austria knapp 250.000 Menschen aus den 32 verschiedenen Teilnehmerländern der Fußball-WM. Panama hat dabei die kleinste Fangemeinde mit elf Personen, während es über 77.000 Fans mit serbischer Staatsangehörigkeit gibt. Gleich dahinter auf Platz zwei liegen mehr als 45.000 Deutsche.

Auch kroatische Fans, von denen über 22.000 in Wien leben, fiebern in den Lokalen entlang der Ottakringer Straße in Wien mit ihrem Team mit. Hier steht wie auch bei anderen Fangemeinden das Gefühl der Zusammengehörigkeit im Vordergrund.

