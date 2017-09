Wien: 22-Jähriger liefert sich höchst riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei

Unglaublich verantwortungslos verhielt sich der 22-jährige Raser in Wien-Brigittenau. - © Pixabay.com (Sujet)

Ein 22-Jähriger hat sich am Freitagnachmittag eine höchst riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Wiener Brigittenau geliefert. Er war aufgefallen weil er lediglich zwei Papp-Kennzeichen am Auto montiert hatte. Auf der Flucht gefährdete er zahlreiche Menschen, darunter auch ein Kleinkind, das in letzter Sekunde gerettet werden konnte. Erst als abgestellte Autos ihm den Weg versperrten, ergab er sich nach kurzer Flucht zu Fuß.