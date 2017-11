Wien: 15-Jähriger bedroht Betreuerin mit 30cm-Schraubenzieher – Polizisten schwer verletzt

Gegen 14.45 Uhr wurden die Polizisten zu dem Einsatz am Lerchenfelder Gürtel gerufen, weil der 15-Jährige eine Betreuerin mit dem Schraubenzieher bedrohte. Der Auseinandersetzung war ein Streit um die Hausregeln vorausgegangen. Nachdem der Afghane auch die Polizisten mit dem Werkzeug bedrohte, wollten die Beamten den Jugendlichen festnehmen. Er leistete jedoch heftige Gegenwehr und trat einem 26-jährigen Polizisten so start gegen das Knie, dass dieser einen Bänderriss und eine Kniescheibenverletzung erlitt. Seine 25-jährige Kollegin wurde durch einen Schlag des Täters im Nasenbereich verletzt. Er wurde dennoch festgenommen und befindet sich in Haft.

(Red.)